İran: Bir yük gemimiz Kızıldeniz'de saldırıya uğradı
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İran: Bir yük gemimiz Kızıldeniz'de saldırıya uğradı

BBC - Haberler | Dünya
İran: Bir yük gemimiz Kızıldeniz'de saldırıya uğradı

İran Dışişleri Bakanlığı, bir İran gemisinin salyangoz (limpet) mayını saldırısına uğradığı haberlerinin ardından, Saviz adlı İran bayraklı bir geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını duyurdu.

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İran Dışişleri Bakanlığı, bir İran gemisinin salyangoz (limpet) mayını saldırısına uğradığı haberlerinin ardından, Saviz adlı İran bayraklı bir geminin Kızıldeniz'de saldırıya uğradığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Said Hatibzade "Patlama Salı sabahı Cibuti kıyısı açıklarında meydana geldi. Hafif hasara yol açarken, ölen ya da yaralanan olmadı. Gemi bölgeyi korsanlara karşı korumak amacıyla oraya gönderilen sivil bir gemiydi. Konu araştırılıyor" dedi.

Hatibzade geminin bir yük gemisi olduğunu söyledi, ancak geminin bir olasılıkla, Yemen'deki İran destekli Huti milislerine ikmal amacıyla İran Ordusu tarafından kullanıldığına inanılıyor. New York Times da adını açıklamayan bir ABD'li yetkilinin, İsrail'in kendilerine geminin Salı sabahı erken saatlerde hedef alındığnı söylediğini yazdı.

Şubat ayı sonlarından bu yana, bölgede İsrail ve İran'a ait yük gemilerine saldırılar düzenlendiğine dair haberler geliyor ve taraflar saldırılardan birbirlerini sorumlu tutuyor.

Karşılıklı saldırılar

İsrailli yetkililerse, İran'a ait bir yük gemisine saldırı düzenlendiğine dair haberler hakkında bir açıklama yapmadı.

Karşılıklı saldırılar, 2015'te İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya geri dönmeyi vaat eden ABD Başkanı Joe Biden'ın Ocak sonunda görev başlamasını izleyen günlerde başlamıştı.

Tahran ve Washington, anlaşmayı canlandırma yolları bulmak için Viyana'da yapılan dolaylı görüşmelerin "yapıcı" geçtiğini bildirmişti.

BBC
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