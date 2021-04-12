İran, bir nükleer tesisine 'terör saldırısının' gerçekleştiğini duyurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

İran, bir nükleer tesisine 'terör saldırısının' gerçekleştiğini duyurdu

BBC - Haberler | Dünya
İran, bir nükleer tesisine 'terör saldırısının' gerçekleştiğini duyurdu

İran Atom Enerjisi Kurumu, pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen enerji kesintisinin bir 'terör saldırısı' olduğunu açıkladı.

İran Atom Enerjisi Kurumu, pazar günü Natanz nükleer tesisinde meydana gelen enerji kesintisinin bir 'terör saldırısı' olduğunu açıkladı.

Bu gelişme, İran'ın aynı tesiste uranyum zengileştirme çalışmalarına başladığını cumartesi günü açıklamasının ardından geldi; bu durum 2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmaya aykırı.

Diğer yandan İsrail basını, Natanz nükleer tesisinde gerçekleşen bu olayın İsrail'in bir siber saldırısı olduğunu öne sürdü.

İsrailli gazeteci Amichai Stein Twitter'dan paylaştığı mesajında, Natanz'da meydana gelen arızanın İsrail'in gerçekleştirdiği bir siber saldırı olduğunu kaleme aldı.

İsrail devlet radyosu Kan ise istihbarat kaynaklarına atıfta bulunarak İsrail'in istihbarat servisi Mossad'ın bir siber saldırı gerçekleştirdiğini aktardı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu pazar günü yaptığı açıklamasında İran ve müttefiklerine karşı sürdürülen mücadelenin büyük bir görev olduğunu söylemişti.

Ancak İran'da gerçekleşen olayla ilgili İsrail'den resmi bir açıklama gelmedi.

İran Atom Enerjisi Kurumu'nun başkanı Ali Ekber Salihi, Natanz'da bir 'nükleer terörizmin' meydana geldiğini aktardı.

Salihi, uluslararası camianın bu saldırıyı gerçekleştirenlere karşı harekete geçmesi gerektiğini ekledi.

İran basını yaralandığını öne sürdü

İran medyası pazar günü geçtiği haberlerde Natanz'daki elektrik dağıtım hattının bir kazaya yol açtığını yazmıştı.

İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kamalvandi, kazanın can kaybına ya da kontaminasyona yol açmadığını ifade etmişti.

Reuters haber ajansına göre İran medyası daha sonra Kamalvandi'nin Natanz nükleer tesisini ziyaret ederken bir kaza geçirdiğini, "başından yaralandığını ve bacağının kırıldığını" öne sürdü.

Geçen yıl temmuz ayında tesiste bir yangın meydana gelmiş, İran bunun da bir sabotaj olduğunu aktarmıştı.

2015 yılında imzalanan nükleer anlaşmadan ise ABD'nin eski başkanı Donald Trump imzasını geri çekmişti.

Bu anlaşmanın tekrar devreye girmesi için diplomatik çabalar yürütülüyordu.

İranlı geçen yıl nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden de İsrail'i sorumlu tuttu.

BBC
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Süleyman Soylu Nimetullah Erdoğmuş Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hande Erçel Burcu Biricik Demet Özdemir Armağan Çağlayan
Spor Diego Ersun Yanal Fatih Terim Dorukhan Toköz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Köpek Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: İran, bir nükleer tesisine 'terör saldırısının' gerçekleştiğini duyurdu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 03:48:34. #1.15#
title