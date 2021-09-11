İran, bir kez daha Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini vurdu - Haberler
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İran, bir kez daha Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini vurdu

AA / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel
İran, bir kez daha Irak'ın Erbil kentinin sınır bölgelerini vurdu

İran'ın bir kez daha Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

İran'ın bir kez daha Irak'ın Erbil kentine bağlı sınır bölgelerini hedef aldığı belirtildi.

Erbil merkezli Rudaw yayın kuruluşunda yer alan habere göre, İran, Erbil'in Sidekan nahiyesini topçu ateşiyle vurdu.

Sidekan'ın Berbizin köyü muhtarı Muhammed Mecid, olaya ilişkin yaptığı açıklamada, saldırının sabah saatlerinde gerçekleştiğini söyledi.

İran'ın dün de Sidekan nahiyesini insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğu belirtilmişti.

İran devlet televizyonu, 9 Eylül'de Devrim Muhafızları Ordusu'nun Erbil'e bağlı Sidekan, Haci Omeran ve Çoman bölgelerinde üslenen militanların mevzilerini insansız hava araçları ve topçu ateşiyle vurduğunu duyurmuştu.

Saldırılarda Erbil'deki İran-Kürdistan Demokrat Partisine (İKDP) ait bir eğitim kampının da vurulduğu belirtilmişti.

İran, IKBY'de faaliyet gösteren "terör gruplarını" hedef alabileceğini açıklamıştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu Kara Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Muhammed Pakpur, 6 Eylül'de yaptığı açıklamada, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) faaliyet gösteren ve İran'ın sınır bölgelerinde güvensizlik yaratmaya çalışan "terör gruplarını" hedef alabileceklerini duyurmuştu.

Pakpur, Erbil yönetimine seslenerek, "Toprağınızı terörist yuvası haline getirmeyin, gerekirse oralardaki teröristleri hedef alırız." demişti.

İran "terör örgütü" kabul ettiği İKDP'yi daha önce de hedef almıştı

İran tarafından terör örgütü olarak kabul edilen İKDP, İran'dan çekilmesinin ardından 1991'den bu yana Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliğinin (KYB) kendilerine verdiği kamplarda barınıyor.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, 8 Eylül 2018'de Erbil'de faaliyet gösteren İKDP'ye ait bir kampı balistik füzelerle vurmuştu. Saldırıda, aralarında üst düzey isimlerin de olduğu 16 İKDP'li ölmüş, yaklaşık 40 kişi yaralanmıştı.

AA / Bekir Aydoğan - Son Dakika Haberleri
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