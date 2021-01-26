İran, Biden yönetiminin nükleer anlaşma ve yaptırımlar konusundaki resmi tutumunu bekliyor
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İran, Biden yönetiminin nükleer anlaşma ve yaptırımlar konusundaki resmi tutumunu bekliyor

26.01.2021 13:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 13:28
İran, Biden yönetiminin nükleer anlaşma ve yaptırımlar konusundaki resmi tutumunu bekliyor

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD yönetiminin nükleer anlaşma konusundaki resmi tutumunu görmek istediklerini ve diplomasi penceresinin sınırlı bir süreyle açık kalacağını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, ABD yönetiminin nükleer anlaşma konusundaki resmi tutumunu görmek istediklerini ve diplomasi penceresinin sınırlı bir süreyle açık kalacağını söyledi.

İran resmi ajansı IRNA'ya göre, Hükümet Sözcüsü Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'dan ayrılmasıyla dünyadaki gerginliklerin azaldığını ve küresel alanda yeni koşullar ortaya çıktığını ifade eden Rebii, "Şerli Amerikalının (Trump) odağında İran olduğunu ve bölgesel müttefiklerinin de (İran'a karşı) hiçbir komplodan geri durmadığını unutmadık." dedi.

ABD'de göreve gelen Joe Biden yönetimiyle kurulması beklenen ilişkiler hakkında ise Rebii, şunları söyledi:

"Şu ana kadar ABD'nin yeni hükümetiyle bir görüşme yapmadık. ABD'nin nükleer anlaşma ve yaptırımlar konusundaki resmi konumunu bekliyoruz. ABD, bu fırsata sonsuza dek sahip olmayacak. Bu (diplomasi) penceresi ABD ve Avrupalılar için sınırlı bir süre açık kalacak."

ABD'nin yaptırımları sona erdirecek kararlar almaması halinde İran'ın gönüllü olarak uyguladığı Ek Protokol kapsamında Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı müfettişlerine verilen özel denetim izinlerini sonlandıracağını hatırlatan Rebii, mesele daha karmaşık hale gelmeden önce ABD hükümetinden iyi niyet ve güven inşası için adımlar atmasını beklediklerini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun

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