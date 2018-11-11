İran Benzin İhracatına Başlıyor

ABD'nin dayattığı yaptırımlara rağmen İran hükümeti, işlenmiş petrol ihracatına başlanılacağını açıkladı.

İran yönetimi, ABD'nin yaptırımlarına rağmen ambargonun aşılacağını açıkladı. İranlı yetkililer, ABD'nin dayattığı yaptırımlara rağmen benzin üretiminde iç pazara yeter hale geldiğine dikkat çekerek, benzin ihraç edecek konuma gelindiğini bildirdi. Yaptırımların en kırılgan noktasının benzin ithalatı olduğunun altını çizen İranlı yetkililer, ham petrol ihracatına uygulanan ambargonun aşımı için benzin ve mazot gibi yakıtların ihraç edileceğini belirtti. - TAHRAN