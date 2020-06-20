İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor
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İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vakaların yüksek olduğu ve gerekli görülen yerlerde maske kullanımının zorunlu olacağını söyledi.

İran bazı bölgelerde maske kullanımını zorunlu hale getiriyor
20.06.2020 14:25 | Son Güncelleme: 20.06.2020 14:42

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vakaların yüksek olduğu ve gerekli görülen yerlerde maske kullanımının zorunlu olacağını söyledi.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Ruhani, başkent Tahran'da düzenlenen ve kendisinin başkanlık ettiği Koronayla Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında ülkedeki salgınla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Salgında birinci dalgayı yaşadıklarını ve bazı eyaletlerde vakaların hala yüksek olduğunu dile getiren Ruhani, "Bir iki hafta içinde gerekli görülen yerlerde maske kullanımı zorunlu hale gelecek. Vakaların yüksek olduğu yerlerde zorunlu hale getirmeliyiz. Maskeler yoğunluğun olduğu açık alanlarda kullanılmalıdır. Maskeyi zorunlu kılmadan önce kolay temin edilebilir ve ucuz bir hale getirmeliyiz. Maskeler kumaş, yıkanabilir ve temiz olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Salgınla mücadelenin kısa değil uzun vadeli olacağını ve kendilerini uzun süreli bir mücadeleye hazırlamaları gerektiğini belirten Ruhani, basın, sanatçılar ve halktan bu konuda destek istedi.

Salgının birçok sektörü etkilediğini, taşımacılık, turizm, ihracat ve ithalatın bundan zarar gördüğünü aktaran Ruhani, "İşletmelerin açık olmasına 'evet' fakat zorunlu olmayan gidiş-gelişlere ve toplantılara 'hayır'. Bazı eyaletlerin belli bölümlerinde kısıtlamalar olabilir." diye konuştu.

Okullar ve üniversitelerin açılış tarihinin 5 Eylül olarak belirlendiğini ancak bu tarihin değişebileceğini kaydeden Ruhani, eğitimin online de yapılacağını ve perşembe günü tatilinin iptal edilebileceğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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