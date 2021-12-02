İran: Batı iyi niyet gösterirse Viyana'da iyi bir anlaşmaya varılabilir

İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan, Batı ülkelerinin "iyi niyet" göstermesi halinde Viyana'da devam eden nükleer müzakerelerde anlaşmaya varılabileceğini belirtti.

Abdullahiyan, Twitter hesabından paylaştığı mesajında, Avusturya'nın başkenti Viyana'da İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında yapılan görüşmeleri değerlendirdi.

Görüşmelerde İran'ı temsil eden Başmüzakereci ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri ile günlük temas halinde olduğunu ve görüşmelerin ciddiyet ve yaptırımların kaldırılması gibi temel öncelikler doğrultusunda ilerlediğini aktaran Abdullahiyan, "Batı iyi niyet gösterirse iyi bir anlaşmaya varılabilir. Biz akla uygun, ölçülü ve sonuç odaklı diyalog arıyoruz." ifadelerini kullandı.

İran ile nükleer anlaşmanın tarafları arasında anlaşmayı yeniden canlandırma ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün müzakere edildiği görüşmelerin yedinci turu 5 ay aradan sonra 29 Kasım'da yeniden başlamıştı. Avrupa Birliği (AB) koordinatörlüğünde Rusya, Çin, İngiltere, Fransa ve Almanya'nın (4+1) yer aldığı görüşmelere, 2018'de anlaşmadan tek taraflı çekilen ABD dolaylı katılıyor.

AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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