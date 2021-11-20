İran, Basra Körfezinde kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu - Haberler
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İran, Basra Körfezinde kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
İran, Basra Körfezinde kaçak yakıt taşıyan gemiye el koydu

İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıdığı iddia edilen yabancı uyruklu bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

İran Silahlı Kuvvetleri, Basra Körfezi'nde kaçak yakıt taşıdığı iddia edilen yabancı uyruklu bir gemiye el konulduğunu duyurdu.

İran Deniz Donanması Komutanı Ahmed Haciyan, ülkenin güneyinde yer alan Hürmüzgan eyaleti açıklarında kaçak yakıt taşıdığı belirtilen bir gemiye el konulduğunu açıkladı. Haciyan, "Yapılan incelemenin ardından 150 bin litreden fazla kaçak mazot bulundu" ifadelerini kullanarak yabancı uyruklu gemide bulunan 11 mürettebatın gözaltına alındığını aktardı. Haciyan, İran ekonomisini korumak için donanmanın "akaryakıt kaçakçılığıyla kararlı bir şekilde ilgileneceğini" söyledi. - TAHRAN

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