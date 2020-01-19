İran, Basra Körfezi'nde 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoydu
Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İran karasularını geçen 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi.
19.01.2020 16:48 | Son Güncelleme: 19.01.2020 16:48
Devrim Muhafızları Ordusu'nun Basra Körfezi'nde İran karasularını geçen 11 Kuveytli balıkçıyı alıkoyduğu bildirildi.
İran devlet televizyonundaki habere göre, ülkenin güneyindeki Huzistan eyaletine bağlı Mahşehr kenti kıyısında 3 tekne ile İran karasularını geçen 11 Kuveytli balıkçı alıkonuldu.
Balıkçılar sorgularının yapılması için adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: AA