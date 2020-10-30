İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soltanzadeh, başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajında, "İzmir'de meydana gelen şiddetli depremden dolayı Türk milleti ve devletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İran Kızılay'ı depremzedelere her türlü destek için hazırlığını beyan etmektedir. İzmir'in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök