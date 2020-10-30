İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı

30.10.2020 22:41 | Son Güncelleme: 30.10.2020 22:45
İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

İran İslam Cumhuriyeti Erzurum Başkonsolosu Sajad Soltanzadeh, İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Soltanzadeh, başkonsolosluğun resmi Twitter hesabından yayımlanan mesajında, "İzmir'de meydana gelen şiddetli depremden dolayı Türk milleti ve devletine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İran Kızılay'ı depremzedelere her türlü destek için hazırlığını beyan etmektedir. İzmir'in yanındayız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fahrettin Gök

İlgili Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de meydana gelen depreme ilişkin geçmiş olsun mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili 'geçmiş olsun' mesajı
İletişim Başkanı Altun'dan depremle ilgili "geçmiş olsun" mesajı
Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan, İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı
Son dakika haberleri: Bakan Koca'dan, İmamoğlu'na 'geçmiş olsun' mesajı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Osman Durmuş Donald Trump Meral Akşener Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gökhan Alkan Kaan Yildirim Eser Yenenler Hakan Taşıyan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Rıza Çalımbay İsmail Kartal Josef De Souza
Daha Fazla Ölü İzmir Deprem Bayraklı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran Başkonsolosundan İzmir depremi dolayısıyla geçmiş olsun mesajı - İzmir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.10.2020 22:46:40. #1.14#
title