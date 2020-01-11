İran başkonsolosluğu önünde kasım süleymani anması
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İran başkonsolosluğu önünde kasım süleymani anması

Şahin BOZKURT İSTANBUL DAABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.

11.01.2020 00:03 | Son Güncelleme: 11.01.2020 00:09
İran başkonsolosluğu önünde kasım süleymani anması

Şahin BOZKURT DA

ABD tarafından 'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı , 'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.

Çağaloğlu'nda bulunan İran İslam cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu üyesi bir grup, ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi andı. Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar eden grup, karanfil bırakarak etkinliğe son verdi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: İran başkonsolosluğu önünde kasım süleymani anması
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