İran Başkonsolosluğu önünde Kasım Süleymani anması
ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.
10.01.2020 23:56 | Son Güncelleme: 10.01.2020 23:56
ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani, İran'ın İstanbul Başkonsolosluğu önünde anıldı.
- İstanbul
Çağaloğlu'nda bulunan İran İslam cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu önünde toplanan Zeynebiye Hareketi Gençlik Platformu üyesi bir grup, ABD tarafından Irak'ta öldürülen Devrim Muhafızları Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi andı. Kur'an-ı Kerim okuyarak, dualar eden grup, karanfil bırakarak etkinliğe son verdi.
- İstanbul
Kaynak: DHA