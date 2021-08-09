İran basını: Süveyş Kanalı'ndan geçen bir İsrail denizaltısı Kızıldeniz'e ulaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran basını: Süveyş Kanalı'ndan geçen bir İsrail denizaltısı Kızıldeniz'e ulaştı

İran basını: Süveyş Kanalı'ndan geçen bir İsrail denizaltısı Kızıldeniz'e ulaştı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran basını, İsrail'e ait bir denizaltının Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığını ileri sürdü.

İran basını, İsrail'e ait bir denizaltının Süveyş Kanalı'nı geçerek Kızıldeniz'e ulaştığını ileri sürdü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyine bağlı "Nournews"in haberine göre, 4 Ağustos'ta "gizli şekilde" Süveyş Kanalı'ndan geçen bir İsrail denizaltısı Kızıldeniz'e ulaştı.

Denizaltıya eskortluk eden 2 muhrip İsrail gemisinin de Süveyş Kanalı'nı geçtiği iddia edildi.

Öte yandan İran Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı Hüseyin Selami, gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail'in ülkesine yönelik tehditleriyle ilgili şunları kaydetti:

"Siyonist rejimin yöneticilerinden birinin sözleri, bazılarında böyle bir düşünce (İsrail'in İran'a saldıracağı) oluşturmuş olabilir. Ancak hakikat şu ki; Siyonist rejimi yok etmek için yanlış bir hareketlerini bekliyoruz."

İsrailli iş insanı Eyal Ofer'in sahibi olduğu İngiltere merkezli Zodiac Maritime Denizcilik Şirketine ait Liberya bandıralı "Mercer Street" adlı petrol tankeri, 29 Temmuz'da Tanzanya'dan Birleşik Arap Emirlikleri'ne giderken Umman Denizi'nde saldırıya uğramış, saldırıda biri İngiliz, diğeri Rumen 2 kişi hayatını kaybetmişti.

İsrail ile İngiltere, insansız hava aracıyla düzenlendiği belirtilen saldırının arkasında Tahran'ın olduğunu ileri sürmüş, İran ise suçlamaları reddetmişti.

İsrail Başbakanı Bennett 3 Ağustos'ta olayla ilgili yaptığı açıklamada, ülkesinin İran'a karşı tek başına harekete geçebileceğini ifade ederek "Bütün Orta Doğu'yu ateşe verirken Tahran'da sakince oturamazlar. Bu iş bitti." demişti.

İsrail Savunma Bakanı Gantz da ülkesinin İran'a askeri saldırıya hazır olduğunu söylemişti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Gantz'ın 6 Ağustos'taki telefon görüşmesinin ardından ABD Savunma Bakanlığından (Pentagon) yapılan yazılı açıklamada, bundan sonra atılacak adımlar noktasında ortak hareket edileceği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
İsrail Başsavcılığı, Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Salah'ın hücre cezasının 6 ay uzatılmasını istedi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Abdulahat Arvas Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Müge Anlı Onur Akay Yusuf Güney Şeyma Subaşı
Spor Ali Koç Burak Elmas Alex Teixeira Abdullah Avcı Oğulcan Çağlayan
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran basını: Süveyş Kanalı'ndan geçen bir İsrail denizaltısı Kızıldeniz'e ulaştı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 9.8.2021 23:10:27. #1.15#

title