İran basını: İsrail'in dünkü Suriye saldırısında Devrim Muhafızlarından 2 komutan öldü

İsrail'in dün Suriye'nin başkenti Şam'daki bazı noktalara düzenlediği hava saldırısında İran Devrim Muhafızlarından 2 komutanın öldüğü bildirildi.

İran medyasına göre, İsrail'in dünkü Şam saldırısında İran Devrim Muhafızları komutanlarından Albay Murtaza Saidnejad ve Albay İhsan Kerbelayipur hayatını kaybetti.

Esed rejiminin haber ajansı SANA, dün, Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney yönünden Şam çevresindeki rejim güçlerine ait bazı noktalara İsrail tarafından hava saldırısı düzenlendiğini ve 2 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

Başkent Şam ve çevresinde, rejim ordusunun yanı sıra İran destekli yabancı terörist gruplar ve Hizbullah'a ait askeri noktaların bulunduğu biliniyor.

Esed rejimi, İsrail'in 23 Şubat'ta Suriye'nin güneyindeki Kuneytra iline, 17 Şubat'ta da Şam'a saldırı gerçekleştirdiğini iddia etmişti.

İsrail, iç savaşın başladığı 2011'den bu yana Suriye'de zaman zaman İran destekli gruplara ve rejime ait askeri noktalara saldırılar düzenliyor.

İsrailli yetkililer, genel olarak Suriye topraklarına düzenlenen saldırılar konusunda yorum yapmaktan kaçınıyor.