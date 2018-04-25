İran Kendi Para Birimini Kontrol Altında Tutmak İstiyor



İRAN Bankaları Kripto Para Ticaretini Yasakladı.

İran para birimini koruma tedbirleri söz konusu olduğunda kendine Çin'i örnek alıyor. Çin'in bu konuda benzer kararından sonra İRAN bankaları da kripto para ticaretini yasaklama yoluna gitti.

Söz konusu yasaklar ile kripto paraların satılması yada teşvik edilmesi, bankalar arası para değişimlerinin yasaklanması, döviz kurlarının birleştirilmesi gibi değişiklikleri ile İran Riyali için volatilitenin düşürülmesi sağlanmaya çalışılıyor.

İRAN Bankaları Kripto Para Ticaretini Yasakladı



İran Riyalinin değeri ABD'nin İran ekonomisine zarar verecek yaptırımlarının yürürlülüğe girmesi korkusu nedeniyle giderek düşüyor.

Bu yüzden amaç aslına Çin'deki ile aynı; endişeli yatırımcıların kripto para satın almalarının önüne geçmek istiyorlar. Geleneksel Para Birimine olan güvenin azalmasına engel olmaya çalışıyorlar.

Bitcoin gibi para birimlerinin kendi üzerindeki risklerin dışında bu yasaklarla üzerlerindeki baskıyı artırarak, Kendi para birimlerine olan güveni artırmaya çalışmaları kısa vadede resmi para birimine insanları yönlendirmeyi sağlar bu sadece yapay bir istikrar sağlar.

https://www.teknotalk.com/iran-bankalari-kripto-para-ticaretini-yasakladi-63394/