İran BAE'ye ait gemiye el koydu İran'ın, karasularını ihlal eden BAE'ye ait bir gemiye el koyduğu ve mürettebatını gözaltına aldığı açıklandı.

İran'ın, karasularını ihlal eden BAE'ye ait bir gemiye el koyduğu ve mürettebatını gözaltına aldığı açıklandı.

İran ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında körfezde pazartesi günü yaşanan gerilime ilişkin bilgiler devlet medyasında paylaşıldı. Haberde 17 Ağustos Pazartesi günü ilk olarak BAE sahil güvenlik ekiplerinin Basra Körfezi'nde İran'a ait balıkçı teknelerine ateş açtığı ve 2 İranlı balıkçının hayatını kaybettiği belirtildi. Olayın ardından aynı gün içerisinde İran'ın karasularını ihlal eden BAE'ye ait bir geminin İran tarafından alıkonulduğu ve mürettebatın tutuklandığı açıklandı. İran Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Hukuk Bürosu, BAE'nin İranlı balıkçı teknelerine yönelik saldırısını kınayarak, BAE tarafından alıkonulan diğer balıkçıların serbest bırakıldığını ve hayatını kaybeden 2 İranlının cenazelerinin teslim edilme sürecinin devam ettiğini duyurdu. BAE Tahran maslahatgüzarının ise İran Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldığı ve olaya ilişkin hukuki sürecin başlatıldığı açıklandı.

(Aynur Sena Çabuk/İHA)

Kaynak: İHA