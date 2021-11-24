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İran: BAE ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık

AA / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel
İran: BAE ile ilişkilerde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile "ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma" konusunda anlaştıklarını bildirdi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile "ikili ilişkilerde yeni bir sayfa açma" konusunda anlaştıklarını bildirdi.

Bakıri, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, BAE'deki temaslarına ilişkin bilgi verdi.

BAE Devlet Başkanı Diplomasi Danışmanı Enver Gargaş ve Devlet Bakanı Halife Şahin el-Marar ile görüştüğünü aktaran Bakıri, "İran-BAE ilişkilerinde yeni bir sayfa açma konusunda anlaştık." ifadelerini kullandı.

BAE resmi ajansı WAM'da yer alan haber de, Bakıri'nin Gargaş ve Marar ile bir araya geldiği görüşmede, "ortak çıkarlar doğrultusunda iyi komşuluk temeline dayalı ilişkileri geliştirmenin teyit edildiği" kaydedilmişti.

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AA / Muhammet Kurşun - Son Dakika Haberleri

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