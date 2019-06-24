İran: 'B Takımı' savaş istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Donald Trump, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada.

İran: 'B Takımı' savaş istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Donald Trump, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar" dedi

Kaynak: Dunya.com

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