İran: 'B Takımı' savaş istiyor

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, "Donald Trump, ABD ordusunun Basra Körfezi'nde işi olmadığı konusunda yüzde yüz haklı ancak B Takımı'nın ABD'nin çıkarlarıyla ilgilenmediği açıkça ortada. Diplomasiyi küçümsüyorlar ve savaşa susamışlar" dedi