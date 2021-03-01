İran, Azerbaycan'ın "tekfirci grupların" Karabağ'da olmadığına dair kendilerine güvence verdiğini öne sürdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran, Azerbaycan'ın "tekfirci grupların" Karabağ'da olmadığına dair kendilerine güvence verdiğini öne sürdü

01.03.2021 18:55 | Son Güncelleme: 01.03.2021 18:55
İran, Azerbaycan'ın

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "tekfirci grupların" Dağlık Karabağ'da bulunduğu iddialarıyla ilgili, Azerbaycan yönetiminin kendilerine güvence verdiğini ileri sürdü.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, "tekfirci grupların" Dağlık Karabağ'da bulunduğu iddialarıyla ilgili, Azerbaycan yönetiminin kendilerine güvence verdiğini ileri sürdü.

Kum'daki ilim havzaları tarafından düzenlenen Karabağ konferansına İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Abbas Arakçi, Eski Devrim Muhafızları Ordusu Genel Komutanı ve Düzenin Yararını Teşhis Konseyi Sekreteri Muhsin Rızayi, Meclis Ulusal Güvenlik ve Dış Politikalar Komisyonu Başkanı Mücteba Zünnur, Azerbaycan'ın Tahran Büyükelçisi Bünyad Hüseyinov, din adamları ile siyasetçiler katıldı.

Konferansta konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Arakçi, "tekfirci grupların" Karabağ'da bulunduğu iddialarıyla ilgili olarak, "Tekfirci grupların Karabağ'da bulunduğuyla ilgili bir endişe var. Azerbaycanlı yetkililer, bu grupların Azerbaycan halkı ve makamları nezdinde hiçbir yerinin olmadığı konusunda güvence verdi." ifadelerini kullandı.

Muhsin Rızayi, yaptığı konuşmada İran'ın Azerbaycan ve Karabağ'ı desteklediğini belirterek, "Maalesef Ermenistan, Karabağ'daki Ermenileri savunma bahanesiyle bu bölgeye saldırdı. Daha sonra Ermenistan'ı bu saldırı için tahrik edenler onu yalnız bıraktı." dedi.

İran'ın Karabağ'daki ateşkeste yer almamasını üzüntü verici olarak değerlendiren Rizayi, İran Dışişleri Bakanlığını bu noktadaki politikalar nedeniyle eleştirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özlem Zengin Mustafa Şentop Berat Albayrak Abdülhamit Gül Devlet Bahçeli
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Kerimcan Durmaz Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Caner Erkin Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Cuma Aydın
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran, Azerbaycan'ın "tekfirci grupların" Karabağ'da olmadığına dair kendilerine güvence verdiğini öne sürdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.3.2021 18:58:33. #1.14#
title