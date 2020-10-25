Son dakika haber... - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı
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Son dakika haber... - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı

25.10.2020 14:39 | Son Güncelleme: 25.10.2020 15:05

Edinilen son dakika gelişmesine göre - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

- İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı

TAHRAN - İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını söyledi.

İran Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri Komutanı Muhammed Pakpur, Doğu Azerbaycan eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret sonrası İran devlet televizyonuna konuştu. Pakpur, Azerbaycan ile Ermenistan sınır bölgelerine Devrim Muhafızları Kara Kuvvetleri birliğinin konuşlandırıldığını belirterek, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki askeri çatışmalar nedeniyle sınır bölgelerine kara kuvvetlerimizi yerleştirdik. Birliklerimiz bölge halkının huzurunu sağlamak ve sınır güvenliğini sağlamak amacıyla bölgeye konuşlandırıldı" dedi.

İran için komşu ülkelerin toprak bütünlüklerinin önemine işaret eden Pakpur, "Sınır bölgelerinde oluşacak her türlü jeopolitik değişim İran İslam Cumhuriyeti'nin kırmızı çizgisidir" ifadesini kullandı. Pakpur, sınır bölgelerinde yaşayan İranlılara tehdit oluşturacak her türlü adıma karşılık vereceklerini ve sınır güvenliğini koruyacaklarını belirtti.

Son dakika haber... - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı
Son dakika haber... - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı
Son dakika haber... - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı
Son dakika haber... - İran, Azerbaycan-Ermenistan sınır bölgesine askeri birlik konuşlandırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AYNUR SENA ÇABUK

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