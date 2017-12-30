İran Diken Üstünde! Protestoların 3. Gününde, Bu Kez 4 Bin Rejim Destekçisi Sokağa İndi

Orta Doğu'da, 2017'nin son büyük karmaşası İran'da yaşanıyor. Ekonomik sıkıntılar nedeniyle başlayan gösteriler, hızla yayıldı.Üç gündür devam eden hükümet ve rejim karşıtı protestoların ardından bu kez de başkent Tahran'da rejim destekçileri sokağa çıktı. Büyük kalabalıklar meydanlara inerek Tahran yönetimine destek göstersi yaptı. Tahran yönetimi, halktan protestocuların yaptığı 'illegal' gösterilerden uzak durması istedi.



HAMANEY'E DESTEK ÇIKTILAR

Tahran'da yapılan gösteriye yaklaşık 4 bin rejim destekçisinin katıldığı belirtildi. Göstericiler, dini lider Hamaney'i destekleyen ve ABD karşıtı sloganlar attı.



50 KİŞİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Çarşamba günü İran'da hayat pahalılığı ve işsizliğe karşı başlayan gösteriler, hızla ülkenin birçok şehrine yayılmıştı. Gösterilerde 50 kişinin gözaltına alındığı belirtilmişti.



2009'DAN BU YANA GÖRÜLEN EN BÜYÜK PROTESTO DALGASI

Bölgeden gelen haberlere göre, gösteriler İran'da 2009 yılından bu yana görülen en büyük protesto dalgası. 2009 yılında da seçimlerde hile iddiasıyla geniş çaplı protestolar düzenlenmiş, hükümetin muhafazakarları sokağa çağırmasının ardından protestolar sona ermişti. 2009'da rejim destekçilerinin sokağa çıktığı tarih 30 Aralık'a denk gelmişti.



İran'da düzenlenen gösteriler ekonomi nedenli olsa da bazı şehirlerde yer yer 'İslami Cumhuriyeti istemiyoruz' sloganları atıldı.

TRUMP: DÜNYA İZLİYOR

ABD Başkanı Donald Trump da attığı tweetle, İran'daki barışçıl gösterilere sert müdahalede bulunulmasını eleştirmiş ve 'Dünya izliyor' sözleriyle Tahran yönetimini uyarmıştı.







