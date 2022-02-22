İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz - Haberler
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İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

AA, Ahmet Dursun - Güncel
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İran: Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahibiz

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran Petrol Bakanı Cevad Uci, ülkesinin komşularına ve Avrupa'ya doğal gaz ihraç etmek için gerekli kapasiteye sahip olduğunu söyledi.

İran devlet televizyonunda yayınlanan bir programa katılan Uci, ülkesinin doğal gaz üretimini artırmayı planladıklarını belirtti.

Katar'da düzenlenen 6. Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda Venezuela ile enerji iş birliğini öngören bir mutabakat zaptı imzaladıklarını aktaran Uci, "Anlaşma kapsamında ABD yaptırımları nedeniyle yabancı yatırım ve teknolojiden mahrum kalan Venezuela'da hem petrol hem de gaz rafinerilerini ve sahalarını geliştireceğiz." dedi.

Ülkesinin petrol ürünlerinin üretimi, rafine edilmesi ve transferi alanında uzmanlaşmış insan sermayesine sahip olduğunu dile getiren Uci, "Gaz İhraç Eden Ülkeler Forumu'nda komşu ülkelere ve Avrupa'ya gaz temin etme kapasitemiz olduğunu vurguladık. Gelecek yıllarda dünyada gaz ticaretinden aldığımız yüzde 2 payımızı artırmayı umuyoruz." diye konuştu.

AA / Ahmet Dursun - Güncel

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