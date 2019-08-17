İran, Avrupa ülkeleri ve Husiler Yemen'deki krizi görüştü

17.08.2019 17:49

İran, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya, Yemen'deki krizi ele almak üzere Husilerin de katıldığı bir toplantı düzenledi.

İran devlet televizyonunun haberine göre, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlenen toplantıya İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Esger Haci, İngiltere, Almanya, Fransa ve İtalya'nın Tahran büyükelçileri ile Husilerin Sözcüsü Muhammed Abdusselam katıldı.

Toplantıda heyetler, Yemen'deki siyasi ve insani krizin çözümüne ilişkin görüş alışverişinde bulundu.

Ülkedeki savaşın en kısa zamanda sonlandırılması gerektiği konusunda mutabık kalan heyetler, Yemen'deki insani kriz konusundaki endişelerini belirterek, insani yardımların halka hızlı bir şekilde ulaştırılması gerektiğini vurguladı.

Heyetler aynı zamanda Stockholm Anlaşması'nın tüm taraflarca eksiksiz uygulanması çağrısında bulundu.

Kaynak: AA