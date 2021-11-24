İran Avrupa'nın üç katı kadar doğal gaz tüketiyor - Haberler
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İran Avrupa'nın üç katı kadar doğal gaz tüketiyor

AA / Ahmet Dursun - Haberler | Güncel
İran Avrupa'nın üç katı kadar doğal gaz tüketiyor

İran'ın tükettiği doğal gaz miktarının Avrupa ülkelerinin tüketiminin 3 katına ulaştığı bildirildi.

İran'ın tükettiği doğal gaz miktarının Avrupa ülkelerinin tüketiminin 3 katına ulaştığı bildirildi.

İran devlet televizyonuna konuşan Ulusal Gaz Şirketi Sevkiyat Müdürü Muhammed Rıza Culayi, ülkede tüketilen doğal gaz miktarının geçen yıla oranla ciddi oranda arttığını söyledi.

Özellikle havaların soğumasıyla doğal gaz tüketiminin arttığına dikkati çeken Culayi, "Son iki hafta içinde evlerde ve ticarethanelerdeki doğal gaz kullanımı arttı. Şu anda ülkede Avrupa'nın tükettiği gaz miktarının üç katı kadar doğal gaz tüketiliyor." dedi.

Doğal gaz tüketiminin geçen yıla oranla günlük 50 milyon metreküp fazlalaştığını aktaran Culayi, "Tüketim miktarındaki artışlar endişe verici. Bu durumun devam etmesi gaz sevkiyatlarını da etkileyebilir." ifadelerini kullandı.

Rusya'nın ardından 33 milyar metreküp rezerviyle dünyanın en fazla doğal gaz kaynaklarına sahip ikinci ülkesi İran, üretimde ise ABD ve Rusya'nın ardından üçüncü sırada yer alıyor.

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AA / Ahmet Dursun - Son Dakika Haberleri

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