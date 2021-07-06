İran, Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını doğruladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

İran, Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını doğruladı

İran, Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını doğruladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını söyledi.

İran Hükümet Sözcüsü Ali Rebii, İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını söyledi.

Rebii, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Rebii, 23 Haziran'da Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajla ilgili olarak şu bilgileri paylaştı: "Sabotajın olduğunu doğrulamıştık, bunu yeniden teyit ediyoruz. Bu eylem insani bir zarara yol açmadı ve teçhizatlara verdiği zarar da dikkate değer değildir. Binanın çatısında delik oluştuğu için tamir etmek amacıyla kaldırdılar."

Binayla ilgili paylaşılan görüntülerin çatının kaldırılmasından sonra çekildiğini savunan Rebii, "Siyonist rejim bu saldırıları İran ile müzakerelerin yapılmasına gerek olmadığı mesajını vermek için düzenliyor. Şu ana kadar yapılan sabotajlar kapasitemizi artırdı. Fordo Nükleer Tesisi'ne de daha önce sabotaj saldırısı olmuştu ve biz burada daha da ilerledik." ifadelerini kullandı.

İran devlet televizyonu 23 Haziran'da İran Atom Enerjisi Kurumu'na ait binalardan birinin başarısız bir sabotaj girişiminin hedefi olduğunu duyurmuştu. Sabotajın güvenlik kurumlarının çabası sayesinde herhangi bir can kaybı ya da maddi zarara neden olmadan engellendiği belirtilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Her 100 bin kişideki Kovid-19 vaka sayısı Ankara ve İzmir'de azaldı, İstanbul'da arttı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 26 Haziran-2 Temmuz'da illere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
Erdoğan: 'Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda...
Erdoğan: "Toprak Mahsulleri Ofisi, hasat nedeniyle haziran ayında ara verdiği, uygun fiyatlı arpa ve buğday gibi yem hammaddesi satışına temmuzda...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Ersin Tatar Fahrettin Koca Mustafa Varank Vladimir Putin
Magazin Ajda Pekkan Burak Özçivit İbrahim Tatlıses Mahsun Kırmızıgül
Spor Metin Oktay Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Taylan Antalyalı Lefter Küçükandonyadis
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
İran, Atom Enerjisi Kurumu'na ait bir binaya yönelik sabotajın kısmi hasara yol açtığını doğruladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 6.07.2021 13:32:42. #1.13#

title