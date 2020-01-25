İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip
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İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip

İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Aşgar Zarean, internet üzerinden yayımlanan raporda Tahran'ın isteyebileceği her türlü uranyum zenginleştirme oranına ulaşabileceklerini açıkladı

25.01.2020 23:43 | Son Güncelleme: 25.01.2020 23:43
İran Atom Enerjisi Kurumu: İran istediği miktarda uranyum zenginleştirme kapasitesine sahip

Nükleer anlaşma ile ilgili taahhütlerini ocak başında geri alan istediği miktarda uranyumu zenginleştirme kapasitesine sahip olduğunu açıkladı.


İran Atom Enerjisi Kurumu Başkan Yardımcısı Ali Aşgar Zarean, internet üzerinden yayımlanan raporda 'ın isteyebileceği her türlü orana ulaşabileceklerini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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