İran asıllı İngiliz turist, kaldırımda cansız manken gibi bekledi- Yeniden
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İran asıllı İngiliz turist, kaldırımda cansız manken gibi bekledi- Yeniden

ANTALYA'da, yaya geçidi önündeki kaldırımda ayakta hareketsiz duran İran asıllı İngiliz vatandaşı Reza Drenkhshani, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

20.11.2019 13:52 | Son Güncelleme: 20.11.2019 13:52
İran asıllı İngiliz turist, kaldırımda cansız manken gibi bekledi- Yeniden

'da, yaya geçidi önündeki kaldırımda ayakta hareketsiz duran asıllı İngiliz vatandaşı Reza Drenkhshani, polise tepki vermeyince çağrılan ambulansla hastaneye götürüldü.

Olay, saat 10.00 sıralarında ilçesi Yıldız Mahallesi Yıldız Kavşağı'nda meydana geldi. Yaya geçidinin hemen önündeki kaldırımda, bir kişinin yanında bavuluyla ayakta hareketsiz durduğunu gören esnaf, durumu polise bildirdi. İhbarın ardından adrese gelen polis, ayakta hareketsiz duran kişinin, İran asıllı İngiliz vatandaşı Reza Drenkhshani olduğunu ve tatil için Antalya'ya geldiğini belirledi.

Drenkhshani'nin polise de tepki vermemesi üzerine sağlık ekiplerine bilgi verildi. Belirtilen adrese gelen sağlık ekipleri, Drenkhshani'yi sedyeyle ambulansa aldı. Hastaneye gitmek istemediğini söyleyen Drenkhshani, havalimanına gitmek için polisten taksi parası istedi. Bavulu da ambulansa konulan Drenkhshani, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Kaynak: DHA
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