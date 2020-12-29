İran Antropoloji Kurumu'nda Türkiye'nin sağlık yardımları anlatıldı
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İran Antropoloji Kurumu'nda Türkiye'nin sağlık yardımları anlatıldı

29.12.2020 10:37 | Son Güncelleme: 29.12.2020 10:41
İran Antropoloji Kurumu'nda Türkiye'nin sağlık yardımları anlatıldı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, İran Antropoloji Kurumu'nda Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptığı uluslararası yardımları anlattı.

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Mevlana Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Ali Temizel, İran Antropoloji Kurumu'nda Türkiye'nin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde yaptığı uluslararası yardımları anlattı.

Temizel, Tahran'daki İran Antropoloji Kurumu'nda video konferans yoluyla yapılan programda Türkiye'nin sağlık yardımlarını Mevlana'nın 'Ümitsizliğin ardında nice ümitler var, karanlığın ardında nice güneşler var' şiarıyla tüm dünyaya ulaştırdığını söyledi.

Yardım ve mazlumlara sahip çıkma geleneğinin geçmişten bu yana devam eden bir gelenek olduğunu belirten Temizel, Topkapı Sarayı'nın kapısındaki kitabede "Sultan yeryüzünde Allah'ın adaletinin gölgesi ve mazlumların sığınağıdır" ifadesinin yer aldığını hatırlattı.

AK Parti döneminde sağlık sektöründe büyük gelişmelerin meydana geldiğini vurgulayan Temizel, "Koronavirüsle mücadelede maske, koruyucu tulumlar ve diğer sağlık ekipmanları hızlı bir şekilde üretildi. Türkiye'de üretilen sağlık ürünleri hızlı bir şekilde dünyanın diğer ülkelerine de gönderildi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin sağlık yardımlarının mart ayında İtalya'dan başladığını ve Avrupa, Asya ile Avrupa'nın birçok ülkesine ulaştırıldığını aktaran Temizel, şunları kaydetti:

"Türkiye Kovid-19 sürecinde 160 ülkeye sağlık yardımı gönderdi. Uluslararası camia ve AB bu süreçte kendi üyelerinin dahi ihtiyaçlarını karşılayamadı. Türkiye'nin yaptığı insani yardımları bu nedenle büyük takdir gördü."

Türkiye'nin sağlık yardımlarının Filistin ve İran'a da ulaştırıldığını ifade eden Temizel, "Türkiye'nin imajı koronayla mücadele sürecinde olumluydu. Gönderdiği yardımlar da çok olumlu karşılandı. İtalya'daki pandemi felaketinde Türkiye, Çin'den sonra yardıma koşan ikinci ülke oldu." bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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