İran alıkoyduğu İngiliz gemisini böyle uyarmış

Devrim Muhafızları , alıkoydukları İngiliz gemisini uyardıklarını belirterek, o anlara ait görüntüleri yayınladı.

İran Devrim Muhafızları, alıkoydukları İngiliz gemisi 'Stena Impero'yu öncesinde uyardıklarını gösteren videoyu yayınladı. İran medyasında yer alan habere göre, görüntülerde IRGC'nin, "İngiliz tankeri benim kontrolüm altında, görevime müdahale etmemenizi emrediyorum" dediği belirtildi.

NELER OLMUŞTU?

İran Devrim Muhafızları, 20 Temmuz'da Hürmüz Köfrezi'nde seyreden İngiliz tanker gemisi 'Stena Impero'ya el koyduğunu duyurmuştu. Yetkilerin yaptığı açıklamada, tanker gemisinin takip sistemini kapattığı, dolayısıyla İran tarafından yollanan sinyalleri alamadığı ve yanlış rotaya girdiği; bunun da denizcilik yönetmeliğine aykırı olduğu belirtilmişti.

Kaynak: DHA