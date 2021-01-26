İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi

26.01.2021 14:25 | Son Güncelleme: 26.01.2021 14:31

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Gemiden detaylar Sahil güvenlik ekiplerinden detaylar İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesiyle Endonezya tarafından el konulan İran gemisi hakkında Cakarta hükümetinden ayrıntılı bilgi talep ettiklerini bildirdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Gemiden detaylar

Sahil güvenlik ekiplerinden detaylar İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesiyle Endonezya tarafından el konulan İran gemisi hakkında Cakarta hükümetinden ayrıntılı bilgi talep ettiklerini bildirdi. Endonezya Sahil Güvenlik Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankere, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından el konulduğu duyurulmuştu.

İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi
İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi
İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi
İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi

Kaynak: Anadolu Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Engin Altay Enis Berberoğlu Ahmet Davutoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Seçil Gür Ceyda Düvenci Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Erol Bulut Caner Erkin Ali Şansalan Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk İtfaiye Hisarcık Kayserispor
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.1.2021 14:31:33. #1.14#
title