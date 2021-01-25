İran, alıkonulan gemisi hakkında Endonezya'dan daha fazla bilgi istedi

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, yasa dışı yakıt taşıdığı şüphesiyle Endonezya tarafından el konulan İran gemisi hakkında Cakarta hükümetinden ayrıntılı bilgi talep ettiklerini bildirdi.

İran devlet televizyonunun haberine göre Hatibzade, başkent Tahran'da düzenlediği basın toplantısında, gazetecilerin gündemdeki konulara ilişkin sorularını yanıtladı.

Endonezya Sahil Güvenlik Güçleri tarafından el konulan İran gemisi hakkında çelişkili bilgiler aldıklarını aktaran Hatibzade, "Endonezya hükümetinden bize daha fazla bilgi sunmasını istedik. Olayı daha şeffaf ve net olarak bilmek istiyoruz." dedi.

Kendilerine iletilen bilgiye göre geminin teknik nedenlerle alıkonulduğunu kaydeden Hatibzade, Doğu Asya ülkeleriyle daha önce de benzer sorunlar yaşandığını ancak sonrasında çözüme kavuşturulduğunu söyledi.

İran'ın 4 Ocak'ta alıkoyduğu Güney Kore gemisindeki mürettebatın bir kısmının Endonezyalı olması nedeniyle söz konusu olayın Cakarta hükümetinden Tahran'a bir misilleme olabileceği iddialarına ilişkin ise Hatibzade, "Bu konuda bir fikrim yok. Bize bunun teknik bir konu olduğu ve prosedürlerin sürdüğü söylendi." ifadelerini kullandı.

Hatibzade, olayın ilgili kurumlar tarafından takip edildiğini sözlerine ekledi.

Endonezya Sahil Güvenlik Kurumu tarafından dün yapılan açıklamada, yasa dışı yakıt taşıdığından şüphelenilen İran ve Panama bandıralı 2 tankere, Batı Kalimantan eyaletine bağlı Pontianak kenti açıklarında sahil güvenlik ekipleri tarafından el konulduğu duyurulmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bilal Güler