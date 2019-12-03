İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı
Haberler » Dünya » İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı - Haber

İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı

İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.Ayrıca 7 Aralık öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi

03.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:43
İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı

'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.


İstihbarat Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada 7 öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler