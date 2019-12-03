İran: Akaryakıt gösterilerinde tutuklanan 2 binden fazla kişi serbest bırakıldı
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.Ayrıca 7 Aralık öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi
03.12.2019 20:43 | Son Güncelleme: 03.12.2019 20:43
İran'da halkın artan benzin fiyatlarına karşı başlattığı protestolarda gözaltına alınan 2 binden fazla kişinin serbest bırakıldığı açıklandı.
İstihbarat Bakanlığı'nın kamuoyuyla paylaştığı açıklamada 7 Aralık öğrenciler gününde üniversitelerde protesto hazırlığındaki grup liderlerinin de tutuklandığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com