İran, Afganistan ve Pakistan sınırlarından ülkeye girişi yasakladı
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İran, Afganistan ve Pakistan sınırlarından ülkeye girişi yasakladı

İran, Afganistan ve Pakistan sınırlarından ülkeye girişi yasakladı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran'ın, Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün engellenmesi amacıyla Pakistan ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladığı belirtildi.

İran'ın, Hindistan'da mutasyona uğrayan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) türünün engellenmesi amacıyla Pakistan ve Afganistan sınırlarından ülkeye girişleri yasakladığı belirtildi.

Devlet televizyonunda yer alan habere göre İran'ın, Pakistan ile arasındaki Mircave ve Rimedan, Afganistan ile arasında yer alan Milek, Mahirud ve Dugarun sınır kapılarından ülkeye girişler yasaklandı.

İran'daki Afganistan ve Pakistan vatandaşları ise bu sınırlardan ülkelerine dönebilecek.

İran, mutasyona uğrayan Kovid-19 türünün ortaya çıkması nedeniyle salgının hızla yayılmaya devam ettiği Hindistan ve Pakistan'a 24 Nisan'da uçak seferlerini durdurduğunu bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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