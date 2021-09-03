İran, Afganistan'daki gruplara çatışmaları sonlandırma ve diyaloğa başlama çağrısında bulundu

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'da çatışan Taliban ile Pencşir'deki yerel güçleri çatışmaları sonlandırarak, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için diyaloğa bağlı kalmaya çağırdı.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatibzade, Afganistan'da çatışan Taliban ile Pencşir'deki yerel güçleri çatışmaları sonlandırarak, karşılıklı kabul edilebilir bir çözüme ulaşmak için diyaloğa bağlı kalmaya çağırdı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hatibzade, ülkesinin Afganistan'daki tüm taraflarla temas halinde olduğunu ve Afganistan'da kalıcı barış ve istikrarın yalnızca Afganlar arası diyalog yoluyla sağlanabileceğine inandıklarını belirtti.

Hatibzade, "Afganistan yıllardır savaş ve işgaller nedeniyle yorgun düşmüştür. Bu yüzden Afganistan'daki tüm gruplar, bu ülkede yeniden kardeş katline başvurmaktan kaçınmalıdır." ifadelerini kullandı.

Afganistan'a her türlü dış müdahaleye karşı çıktıklarını aktaran Hatibzade, "Afgan halkı, bu ülkenin demografik ve etnik yapısını yansıtan kapsayıcı bir hükümeti hak ediyor." değerlendirmesinde bulundu.

Afganistan'ın başkenti Kabil'i kuşatan Taliban, 15 Ağustos'ta Cumhurbaşkanı Eşref Gani'nin ülkeyi terk etmesinin ardından kenti çatışmasız şekilde kontrolüne almıştı. Taliban, Kabil'in kuzeyindeki Pencşir vilayeti dışındaki tüm bölgelerin hakimiyetini ele geçirmişti.

Tacik kökenli Ahmed Mesud, Pencşir vilayetinde oluşturulan yerel direniş gruplarının başında bulunduğunu açıklayarak, halkı "Taliban'a karşı mücadeleye" çağırmıştı.

Pencşir'de Taliban ile Mesud'un liderlik ettiği yerel güçler arasındaki çatışmalar sürüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Dursun