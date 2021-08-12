İran, Afganistan'da artan çatışmalar nedeniyle Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunu Kabil'e taşıdı
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İran, Afganistan'da artan çatışmalar nedeniyle Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunu Kabil'e taşıdı

İran, Afganistan'da artan çatışmalar nedeniyle Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunu Kabil'e taşıdı
Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun - Haberler | Güncel

İran, Afganistan'da Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması üzerine Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunu başkent Kabil'e taşıdı.

İran, Afganistan'da Taliban ile hükümet güçleri arasındaki çatışmaların artması üzerine Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğunu başkent Kabil'e taşıdı.

İran'ın Mezar-ı Şerif Başkonsolosluğundan yapılan açıklamada, çalışmalara Kabil'de devam edilmesi kararı alındığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca şartların normale dömesi halinde başkonsolosluğun yeniden Mezar-ı Şerif'e taşınacağı ifade edildi.

Taliban'ın kuzey vilayetlerine yönelmesi

ABD'nin Afganistan'daki askeri güçlerini çekme kararının ardından saldırıları zirve noktaya ulaşan Taliban, ülkenin Orta Asya ile bağlantısını sağlayan kuzey vilayetlerinin merkezlerini de peşi sıra ele geçiriyor.

ABD ile Taliban arasında imzalanan Doha Anlaşması'na göre, NATO güçlerinin son çekilme tarihi olan 11 Eylül 2021'den önce vilayet merkezlerine saldırmayacağını ilan eden Taliban, ABD hava saldırılarını gerekçe göstererek vilayet merkezlerine yöneldi.

Taliban, son 7 günde biri ülkenin güneybatısında, biri batısında, diğer 7'si kuzey ve kuzeydoğuda olmak üzere toplam 9 vilayet merkezini Afgan hükümet güçlerinden aldı.

Afgan hükümeti, 34 vilayet merkezinden 25'ini halen kontrolünde tutuyor.

Taliban'ın kontrolüne giren yerlerdeki ilk icraatlarından biri, cezaevlerinde bulunan tüm mahkumları serbest bırakmak oluyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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