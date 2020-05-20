İran, ABD'yi Venezeula'ya akaryakıt taşıyan tankerlerine müdahale etmemesi için uyardı
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İran, ABD'yi Venezeula'ya akaryakıt taşıyan tankerlerine müdahale etmemesi için uyardı

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait petrol tankerlerine müdahale etmesi halinde Tahran'ın Washington'a yanıtının "kesin ve kararlı olacağı" uyarısında bulundu.

İran, ABD'yi Venezeula'ya akaryakıt taşıyan tankerlerine müdahale etmemesi için uyardı
20.05.2020 13:10 | Son Güncelleme: 20.05.2020 13:10

İran Savunma Bakanı Emir Hatemi, ABD'nin Venezuela'ya akaryakıt taşıyan İran'a ait petrol tankerlerine müdahale etmesi halinde Tahran'ın Washington'a yanıtının "kesin ve kararlı olacağı" uyarısında bulundu.

Hatemi, başkent Tahran'da düzenlenen Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası devlet televizyonuna yaptığı açıklamada, İran'dan benzin sıkıntısının yaşandığı Venezuela'ya gönderilen petrol tankerlerine ABD'nin müdahale edeceği tehditlerine yanıt verdi.

Petrol tankerlerine uluslararası sularda müdahale edilmesinin uluslararası hukukun ve küresel güvenliğin ihlali olacağını ifade eden Hatemi, "Elbette bu konudaki siyasetimiz açıktır. Hiçbir müdahaleye müsamaha göstermeyeceğiz. Amerikalıların ve diğerlerinin de bildiği gibi olası müdahaleye tepki göstermekte asla tereddüt etmeyiz." diye konuştu.

Hatemi, "Müdahale halinde kesin ve kararlı yanıt alacaklar." ifadesini kullandı.

ABD, yaptırım uyguladığı Venezuela ile İran arasındaki ticareti engelleme çabasında

Dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkelerinden Venezuela, yaptırımlar ve ekonomik kriz nedeniyle petrol rafinerilerini etkin çalıştıramıyor. İran ise ürettiği petrolü satmakta zorlanıyor.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, ülkesinin akaryakıtsız kalmasını önlemek için geçen ay İran'dan yardım istediği bildirilmişti.

ABD'nin Venezuela Özel Temsilcisi Elliott Abrams, 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, İran'ın Venezuela'nın petrol sektörünün ihtiyaç duyduğu ekipmanları uçaklarla bu ülkeye sevk ettiğini bunun karşılığında Venezuela'dan altın aldığını söylemişti.

Reuters haber ajansı, 13 Mayıs'ta tanker izleme verilerine dayandırdığı haberinde, İran'a ait bir petrol tankerinin ülkenin güneyindeki Bender Abbas Limanı'ndan Venezuela'ya doğru yola çıktığını duyurmuştu. Bunun ardından ABD yönetiminden ismi açıklanmayan üst düzey bir yetkili, İran'ın Venezuela'ya gönderdiği yakıt tankerlerine ilişkin alınacak önlemlerin masaya yatırıldığını belirtmişti.

Venezuela Dışişleri Bakanı Jorge Arreaza da 14 Mayıs'ta Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin Venezuela'ya benzin getiren gemileri taciz ettiğini belirterek, "Bu, uluslararası yasaların ve Venezuelalıların temel haklarının açık bir ihlalidir." ifadelerini kullanmıştı.

ABD'li yetkililer, İran'ın Venezuela'ya akaryakıt sevkiyatına nasıl yanıt vereceklerini net olarak ortaya koymuş değil buna karşın İran medyasında, ABD'nin, İran tarafından Venezuela'ya gönderilen yakıt tankerlerini engellemek için 4 savaş gemisi ve bir devriye uçağını Karayip Denizi'ne gönderdiği iddia edilmişti.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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