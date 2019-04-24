İran, ABD'yi Tahran'a Uyguladığı Petrol Ambargosunun Sonuçları Konusunda Uyardı

İran, ABD'yi Tahran'a Uyguladığı Petrol Ambargosunun Sonuçları Konusunda Uyardı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, ABD'nin, Tahran’a uyguladığı petrol ambargosunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulundu ve Tahran’ın petrol alıcıları bulmaya devam edeceğini ve Hürmüz Boğazı’nı kullanacağı söyledi.

İran, ABD'yi Tahran'a Uyguladığı Petrol Ambargosunun Sonuçları Konusunda Uyardı

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika Birleşik Devletleri'nin, Tahran'a uyguladığı petrol ambargosunun sonuçları olacağı konusunda uyarıda bulunarak, Tahran'ın petrol alıcıları bulmaya devam edeceğini ve bu petrolü taşımak için Hürmüz Boğazı'nı kullanacağını söyledi.

Zarif, ABD'nin İran'ı durdurmayı denemesi halinde ise bunun sonuçlarına katlanmak için hazır olması gerektiğini bildirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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