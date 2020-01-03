İran, ABD'ye karşı ne yapabilir? Elinde hangi kozlar var?
İran Devrim Muhafızları'nın Orta Doğu'daki kılıcı olarak isimlendirilen General Kasım Süleymani'nin ABD saldırısında öldürülmesine İran yanıt verir mi? Verirse nereleri ve hangi kozları kullanır?
ABD ve İran yönetimlerinin General Kasım Süleymani'nin öldürülmesi sonrası nasıl bir bilek güreşine gireceği merak konusu.
Süleymani ve Şii milis gücü Haşdi Şabi yöneticisi Mehdi el-Mühendis'in öldürülmesinin ardından İran'dan ABD'ye en üst düzeyde gelen 'intikam' yeminleri, Tahran'ın misillemede bulunmaya hazırlandığı yorumlarını beraberinde getiriyor. Euronews.com'da Görüntüle