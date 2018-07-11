İran ABD'ye, Hürmüz Boğazını Kapatma Tehdidini Tekrarladı

ABD'nin, uluslararası deniz taşımacılığını engellemesinin sonuçları olacağı konusunda İran'ı uyarmasına rağmen İran, ABD'nin yaptırımları altında petrol ihracının engellenmesi halinde açıkça Hürmüz Boğazını petrol tankerlerine kapatmakla tehdit etti.

İran Parlamento Başkan Yardımcısı Ali Muttahari, ABD'nin İran'ın petrol ihracını engellemeye yönelik herhangi bir hareketi halinde İran'ın, Hürmüz Boğazı'nın körfez sularına kapatılacağını söyledi.

Muttahari, ABD'nin halihazırda körfezde yeni bir savaş başlatmaya hazır olmadığını söyledi.

İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı İsak Cihangiri, ABD'nin petrol ihracını engelleme gayretlerine rağmen İran'ın mümkün olduğu kadar fazla petrol satacağını söyledi. Cihangiri, Washington'un Avrupa müttefikleri ve Çin ile bir ticaret savaşı başlatmasından sonra ABD'nin yaptırımlarının İran'ın ekonomisini etkileyeceğine inanmanın yanlış olacağını söyledi.

İran'ın Hürmüz Boğazını kapatma tehdidine karşı ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, İran'ın, ABD'nin körfezden bütün dünyaya petrol akışını sağlama konusunda kararlı olduğunu bilmesi gerektiği uyarısında bulundu.

Abu Dabi Veliaht Prensi ve Dışişleri Bakanı Muhammed bin Zayed ile yaptığı görüşmeden sonra açıklama yapan ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, "ABD onlarca yıl verdiği sözü yerine getirmiştir. Amerika ve körfez müttefikleri İran'a yatığı işin ne kadar pahalıya mal olacağını göstermek istiyor" dedi. - TAHRAN