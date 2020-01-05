İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı
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İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle Almanya'yı kınadı.

05.01.2020 20:44 | Son Güncelleme: 05.01.2020 20:44
İran, ABD'ye destek vermekle suçladığı Almanya'yı kınadı

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan saldırısına destek verdiği gerekçesiyle 'yı kınadı.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Berlin yönetiminin, Süleymani'nin öldürülmesinde ABD'ye destek verdiği ifade edildi.

Açıklamada, Almanya'nın Tahran Maslahatgüzarının bakanlığa çağrıldığı kaydedildi.

Tahran yönetiminin, ABD'nin Süleymani'nin öldürülmesiyle sonuçlanan Irak'taki saldırısına destek verdiği için Almanya yönetiminin kınandığı belirtildi.

Kaynak: AA
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