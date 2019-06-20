İran: ABD'ye ait insansız hava aracını düşürdük
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 'casus' insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu. Amerikan ordusu kendilerine ait insansız hava aracının vurulduğu bilgisini yalanladı.
İran Devrim Muhafızları Ordusu ülkenin güneyindeki Hürmüzgan eyaletinde ABD Hava Kuvvetleri'ne ait 'casus' insansız hava aracını (İHA) düşürdüğünü duyurdu.
Devrim Muhafızları'na ait internet sitesi Sepah News'te yapılan açıklamada İHA'nın Umman Körfezi'ne kıyısı olan Kuhmubarek kenti sahilinde İran hava sahasına girdiği sırada vurulduğu kaydedildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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