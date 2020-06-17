İran, ABD yaptırımları nedeniyle transfer edemediği Irak'taki mali kaynaklarını bu ülkeden ithalat... ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle uluslararası ticarette sorunlar yaşayan İran, Irak'taki bankalarda tutulan mali kaynaklarını, bu ülkeden temel ihtiyaç ürünleri ithal etmek için kullanma konusunda Bağdat hükümeti ile anlaştığını duyurdu.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle uluslararası ticarette sorunlar yaşayan İran, Irak'taki bankalarda tutulan mali kaynaklarını, bu ülkeden temel ihtiyaç ürünleri ithal etmek için kullanma konusunda Bağdat hükümeti ile anlaştığını duyurdu.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Himmeti, Irak'ın başkenti Bağdat'ta Iraklı mevkidaşı Ali Muhsin İsmail el-Allak ile gerçekleştirdiği görüşme sonrası İran devlet televizyonuna açıklamalarda bulundu.

İki ülke arasında yeni bir anlaşmaya varıldığını aktaran Himmeti, "İran, Irak'ta önemli miktarda mali kaynaklara sahip. Bu kaynakların ilaç gibi temel ihtiyaç ürünlerinin İran'a ithalatında kullanılması konusunda anlaşmaya varıldı." dedi.

ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle uluslararası ticarette sorunlar yaşayan İran, ülke dışındaki bankalarda bloke edilen mal varlığına da erişemiyor. İran, Irak'a gerçekleştirdiği doğal gaz ve elektrik ihracatından elde ettiği gelirleri de bankacılık yaptırımları nedeniyle ülkeye transfer etmekte sorun yaşıyor. İlaç ve gıda ticaretinin de yaptırım kapsamı dışında tutulmasına rağmen ABD'nin yaptırımlarına takıldığını belirten Tahran yönetimi, son olarak Güney Kore bankalarında tutulan petrol ihracatından elde edilen en az 6,5 milyar dolarlık mal varlığının serbest bırakılması için Seul hükümetine çağrıda bulunmuştu.

Kaynak: AA