İran, ABD yaptırımları nedeniyle korona virüs aşısı alamıyor
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İran, ABD yaptırımları nedeniyle korona virüs aşısı alamıyor

07.12.2020 14:32 | Son Güncelleme: 07.12.2020 14:37
İran, ABD yaptırımları nedeniyle korona virüs aşısı alamıyor

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Hemmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle korona virüs aşısı için sipariş veremediklerini duyurdu.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Hemmeti, ABD'nin uyguladığı yaptırımlar nedeniyle korona virüs aşısı için sipariş veremediklerini duyurdu.

İran Merkez Bankası Başkanı Abdulnasır Hemmeti, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda korona virüs aşısının ABD yaptırımları nedeniyle henüz sipariş edilemediğini belirtti. Hemmeti, ABD yaptırımlarının ilaç sektörünü kapsamadığına ilişkin açıklamaların doğru olmadığını belirterek, "Bazı ülkeler bilerek veya bilmeyerek ABD'nin İran'a yönelik insani olmayan yaptırımlarını sözde ilaç sektörünü kapsamadığı için savunuyorlar. Bu doğru değil" ifadesini kullandı. Hemmeti, "Dünya Sağlık Örgütünün COVAX ( COVİD-19 Aşısı Küresel Erişim Aracı) çatısı altında korona virüs aşısı sipariş edilmekte. Şu ana kadar sipariş için her yolu denememize rağmen aşı satın alamadık. ABD yaptırımları nedeniyle OFAC (Yabancı Varlıklar Kontrol Ofisi) para transferlerinde gerekli izni bize vermiyor" ifadesini kullandı.

Korona virüs aşısının siparişi ve satın alınması için farklı kanallar ile çalışmalarına devam ettiklerini kaydeden Hemmeti, "Korona virüs aşısını diğer ülkelerden satın alma konusu da gündemde. Elbette yerli korona virüs aşısı üretimine ilişkin çalışmalar da umut verici" ifadelerini kullandı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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