- İran : "ABD yaptırımları kalkmadan nükleer anlaşma hakkında konuşmak gereksiz"

TAHRAN - Nükleer müzakerelerde İran heyetine başkanlık eden İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, "ABD yaptırımları kalkmadan nükleer anlaşma hakkında konuşmak gereksiz" dedi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Ali Bakıri, yeniden başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yedinci oturumu sonrası gazetecilere açıklama yaptı. Bakıri, önceliklerinin ABD yaptırımlarının kaldırılması olduğunu belirterek, "Bugün nükleer anlaşmaya taraf olan ülkelerle birlikte görüşlerimizi paylaştık. Görüşmemizde geldiğimiz noktanın sorumlusunun ABD olduğunu belirttik" ifadelerini kullandı. Bakıri, "ABD yaptırımları kalkmadan nükleer anlaşma hakkında konuşmak gereksiz" dedi.

Müzakerelerde önceliklerinin ABD yaptırımlarının kalkması olduğunu belirten Bakıri, yaptırımların görüşmelerde ana konu başlığını oluşturduğunu aktardı. Bakıri, "İran olarak nükleer anlaşmadaki taahhütlerimize uyduğumuzu kanıtladık. Adil ve İran halkının çıkarlarının korunduğu bir anlaşma istiyoruz. Bunun gerçekleşmesi için ABD yaptırımlarının kaldırılması gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Bugün Avusturya'nın başkenti Viyana'da başlayan nükleer anlaşmaya geri dönüş müzakerelerinin yedinci turuna yarın devam edilecek. Yarın gerçekleşecek oturumda, ABD yaptırımlarının kaldırılmasının ele alınacağı belirtildi.