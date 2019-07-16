İran: ABD yaptırımları kaldırırsa müzakere kapılarımız sonuna kadar açılır

İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevat Zarif, ülkesinin Amerika Birleşik Devletleri ile savaş istemediğini belirterek Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın müzakerelerin önünü açmak için Tahran'a uyguladığı ekonomik yaptırımları kaldırması gerektiğini söyledi.

Zarif, petrol ihracatını düşüren ve ekonomiye zarar veren yaptırımların kaldırılması durumunda kapılarının Trump yönetimiyle diplomasiye sonuna kadar açık olduğunu dile getirdi. Euronews.com'da Görüntüle