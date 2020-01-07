İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri "terörist" ilan etti
Haberler » Güncel » İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri "terörist" ilan etti - Haber

İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri "terörist" ilan etti

İran Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

07.01.2020 10:20 | Son Güncelleme: 07.01.2020 10:20
İran, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketleri

Meclisi'nin "acil" koduyla onayladığı yasayla, ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

Yasa, İran Meclisi genel kurulundaki milletvekilleri tarafından oy birliğiyle kabul edildi.

ABD'nin Ordusu'nu terör örgütü listesine almasına karşılık Meclis'in daha önce onayladığı kanunda yapılan düzenlemeyle ABD ordusu ile ona bağlı kurum ve şirketler "terörist" ilan edildi.

Kaynak: AA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler