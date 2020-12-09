İran, ABD'nin Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İran, ABD'nin Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı

09.12.2020 20:13 | Son Güncelleme: 09.12.2020 20:16
İran, ABD'nin Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı

İran yönetimi, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'ı yaptırım listesine aldı.

İran yönetimi, ABD'nin Yemen Büyükelçisi Christopher Henzel'ı yaptırım listesine aldı.

İran Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, Yemen'deki insani krizde oynadığı rol nedeniyle Henzel'ın yaptırım listesine alındığı açıklandı.

Açıklamada Henzel, Yemen'deki savaşta rol oynamak ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyona silah sağlayarak masum insanların ölümüne yol açmakla suçlandı.

ABD de İran'ın Husilerin kontrolündeki bölgeye atadığı "elçi"yi yaptırım listesine almıştı

ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da yaptığı yazılı açıklamada, "İran'ın yakın zamanda Husilerin kontrolündeki bölgeye elçi olarak atadığı İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü yetkilisi Hasan Irlu'yu yaptırım listesine alıyoruz. Ayrıca Kudüs Gücü'nün eylemlerine platform sunan ve 50'nin üzerinde uluslararası şubesi bulunan İran merkezli El-Mustafa Uluslararası Üniversitesini de yaptırım listesine alıyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Ayrıca İran'da yaşayan Pakistan vatandaşı Yusuf Ali Muraj'ın da yaptırım listesine alındığını belirten Pompeo, bu kişinin de İran Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü'nün Orta Doğu ve ABD'deki eylemlerini koordine ettiğini, planladığını ve yönettiğini belirtmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

İlgili Haberler

Yemen hükümeti, Jaar kentini kontrol altında aldı
Yemen hükümeti, Jaar kentini kontrol altında aldı
ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı
ADÜ'lü öğretim üyeleri dünyanın en iyi bilim insanları listesinde yer aldı
ERÜ'den 17 öğretim üyesi 'Dünyanın en etkili bilim insanları' listesinde yer aldı
ERÜ'den 17 öğretim üyesi "Dünyanın en etkili bilim insanları" listesinde yer aldı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Mahir Fuat Oktay İlham Aliyev Meral Akşener Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Sezen Aksu Öner Erkan Demet Özdemir Aras Bulut İynemli
Spor Samatta Erol Bulut Pierre Webo Serdar Aziz Burak Yılmaz
Tüm Haberler Psg Hakem Irkçılık Başakşehir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İran, ABD'nin Yemen Büyükelçisi'ni yaptırım listesine aldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 20:26:14. #1.14#
title