İran, ABD'nin ülkesine ait petrolü taşıyan tankerlere el koyduğu iddialarını yalanladı
İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, ABD'nin İran petrolünü taşıyan tankerlere el koyduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
14.08.2020 13:33 | Son Güncelleme: 14.08.2020 14:35
İran'ın Karakas Büyükelçisi Hüccetullah Sultani, ABD'nin İran petrolünü taşıyan tankerlere el koyduğu yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını bildirdi.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Sultani, "Emperyalist ABD'nin psikolojik savaş mahsulü bir yalanı. Ne gemiler İran gemisi, ne de gemi sahipleri veya bayrakları İranla alakalı." ifadelerini kullandı.
Wall Street Journal dün, ABD'nin, İran'ın Venezuela'ya petrol gönderdiği 4 tankere el koyduğunu duyurmuştu.
Kaynak: AA