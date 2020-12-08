İran, ABD'nin petrolü "talan etmek", DEAŞ'ı ve İsrail'i güçlendirmek için Suriye'de bulunduğunu savundu
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İran, ABD'nin petrolü "talan etmek", DEAŞ'ı ve İsrail'i güçlendirmek için Suriye'de bulunduğunu savundu

08.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 08.12.2020 11:28
İran, ABD'nin petrolü

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin Suriye'de petrolü talan etme, DEAŞ teröristlerini ve İsrail'i güçlendirme peşinde olduğunu ileri sürdü.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, ABD'nin Suriye'de petrolü talan etme, DEAŞ teröristlerini ve İsrail'i güçlendirme peşinde olduğunu ileri sürdü.

İlk yurt dışı ziyareti kapsamında Tahran'a gelen ve Beşşar Esed rejiminin Dışişleri Bakanı Faysal Mikdad ile görüşen Şemhani, ABD'nin bölgedeki varlığıyla ilgili açıklamada bulundu.

ABD'nin Suriye'nin kuzeyindeki varlığını eleştiren Şemhani, "ABD, petrolü talan etme, siyonist rejimin güvenliğini sağlama ve DEAŞ teröristlerinin bölgedeki varlığını güçlendirmek için Suriye'de bulunuyor. ABD'nin bölgedeki kötü amaçlı varlığına son verilmelidir." ifadelerini kullandı.

İsrail ile ilişkileri normalleştiren Körfez ülkeleri yöneticilerine de tepki gösteren Şemhani, "Siyonist rejimle ilişkileri normalleştirme ve ABD'nin bölgedeki planlarını uygulamakla meşgul olan devlet yöneticileri Kaddafi ve el-Beşir'den daha iyi bir akıbete sahip olmayacaklar." görüşlerini paylaştı.

Mikdad, Tahran'daki temasları kapsamında dün İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif ile de görüşmüştü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammet Kurşun

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