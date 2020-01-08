İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi
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İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi

İran, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi.

08.01.2020 03:07 | Son Güncelleme: 08.01.2020 03:12
İran, ABD'nin Irak'ta bulunan Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi

, Irak'ın Anbar vilayetinde yer alan ve ABD askerlerinin bulunduğu Ayn el-Esad hava üssüne balistik füzeli saldırı düzenledi. Saldırının 9 balistik füzeyle gerçekleştirildiği öğrenilirken, saldırıda ölü ve yaralıların sayısı henüz bilinmiyor.


Saldırı sonrası İran Devlet Televizyonu "General Kasım Süleymani ve arkadaşlarının intikamı için ilk misilleme gerçekleştirildi" duyurusu yaptı. ABD'de yetkilileri ise "Irak'taki ABD tesislerine yönelik saldırıların farkındayız. Başkan Trump bilgilendirildi, durumu yakından izliyor ve ulusal güvenlik ekibine danışıyor" ifadelerini kullandı. - ERBİL

Kaynak: İHA
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